Osmaniye'de evde çıkan yangında 5 kişi dumandan etkilendi

Osmaniye'de bir evde çıkan yangında 5 kişi dumandan etkilendi.
Cumhuriyet Mahallesi'nde Suriye uyruklu ailenin kaldığı 2 katlı evin alt katında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Durumun haber verilmesi üzerine bölgeye polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.
İtfaiye ekiplerinin çalışması sonucu yangın söndürülürken, dumandan etkilenen 4'ü çocuk 5 kişi de Osmaniye Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Tedavi altına alınan 5 kişinin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.
Yangın nedeniyle evde hasar oluştu.
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