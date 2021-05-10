Osmaniye'de evde horoz dövüşüne suçüstü - Son Dakika

Osmaniye'de evde horoz dövüşüne suçüstü

10.05.2021 10:41
Osmaniye'de evde horoz dövüşüne suçüstü, System.String[]

Osmaniye'de bir evde horoz dövüştüren ve Covid-19 tedbirlerini ihlal eden 8 kişiye 150 bin 152 lira ceza uygulandı.

Osmaniye'de bir evde horoz dövüştüren ve Covid-19 tedbirlerini ihlal eden 8 kişiye 150 bin 152 lira ceza uygulandı.

Edinilen bilgiye göre, merkez Gebeli Mahallesi'nde bulunan bir evde horoz dövüştürüldüğü bilgisini alan Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Ahlak Büro Amirliği ile Hayvan Durum İzlemi (HAYDİ) ekipleri nöbetçi savcıdan alınan arama kararıyla adrese operasyon düzenledi. İçeriye giren ekipler kurulan arena başında horoz dövüştüren 8 şahsı suçüstü yakaladı. Şahıslara Kabahatler Kanunu, mesafe, maske ve kısıtlamayı ihlalden toplamda 150 bin 152 lira idari para cezası uygulandı.

Operasyonda ele geçirilen 8 dövüş horozu HAYDİ ekipleri tarafından Asayiş Şube Müdürlüğü'ne getirildi. Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü'ne bağlı veteriner hekim tarafından yapılan kontrollerde horozların eziyete maruz kaldığı anlaşıldı. Bunun üzerine horozlara eziyet eden şahıslara horoz başına 10 bin 400 lira cezai işlem uygulanacağı öğrenildi.

Horozlar Doğa Koruma Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim edilirken ev sahibi hakkında ise kumar oynanması için yer ve imkan sağlama suçundan adli işlem başlatıldı. - OSMANİYE

Osmaniye'de evde horoz dövüşüne suçüstü
Osmaniye'de evde horoz dövüşüne suçüstü
Osmaniye'de evde horoz dövüşüne suçüstü
Osmaniye'de evde horoz dövüşüne suçüstü
Osmaniye'de evde horoz dövüşüne suçüstü

Asayiş Şube Müdürlüğü, Osmaniye, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Osmaniye'de evde horoz dövüşüne suçüstü - Son Dakika


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