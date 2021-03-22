Osmaniye'de evde kumar oynayan 25 kişiye 86 bin 725 lira ceza kesildi - Son Dakika

Osmaniye'de evde kumar oynayan 25 kişiye 86 bin 725 lira ceza kesildi
22.03.2021 16:15
Osmaniye'nin Sumbas ilçesinde evde kumar oynayan ve Kovid-19 tedbirlerini ihlal eden 25 kişiye 86 bin 725 lira ceza kesildi.
Osmaniye'nin Sumbas ilçesinde evde kumar oynayan ve Kovid-19 tedbirlerini ihlal eden 25 kişiye 86 bin 725 lira ceza kesildi.
İl Jandarma Komutanlığı Suç Araştırma Timi (JASAT) ekipleri, N.B'ye ait evde kumar oynandığı ihbarı üzerine adrese operasyon düzenledi.
Ekiplerce, 25 kişiye kumar oynamaktan, sosyal mesafe kuralını ve sokağa çıkma kısıtlamasını ihlalden 86 bin 725 lira ceza kesildi.
Ev sahibi N.B. hakkında "kumar oynanması için yer ve imkan sağlamak"tan adli işlem başlatıldı.
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