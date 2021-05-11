Evde mahsur kalan sokak kedisi kurtarıldı - Son Dakika

Daha sonra da ev sahibinin izniyle kapı çilingir aracılığıyla açıldı, mahsur kalan kedi kurtarıldı.

Fakıuşağı Mahallesi'nde bir evden kedi sesi geldiği ihbarı üzerine Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Büro Amirliği ekipleri çalışma başlattı.

Osmaniye 'de, kapısı kilitli evde mahsur kalan sokak kedisi, polis ve itfaiyenin çalışmasıyla kurtarıldı.

Tam kapanma sonrası normalleşmenin detayları belli olmaya başladı! Olmazsa olmaz tek şart vaka sayısının en fazla 10 bin olması