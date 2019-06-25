Son Dakika Haberleri: Osmaniye'de evden hırsızlık iddiası
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Osmaniye'de evden hırsızlık iddiası

52 dakika önce

Osmaniye'de iki evden 9 bin 100 lira çaldığı iddia edilen 3 şüpheli yakalandı.

Osmaniye'de evden hırsızlık iddiası, System.String[]
Osmaniye'de iki evden 9 bin 100 lira çaldığı iddia edilen 3 şüpheli yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, kent merkezindeki iki evden toplam 9 bin 100 lira para çalışması üzerine çalışma başlattı.
Şüphelilerin kimliklerini belirleyen polis, D.Y, M.K. ve N.Ç'yi düzenlediği operasyonla gözaltına aldı.
Şüpheliler, Hırsızlık Büro Amirliğine götürüldü.
Haber Yayın Tarihi : 25.06.2019 03:54 Kaynak: AA
Emniyet Müdürlüğü, Osmaniye, Güncel
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