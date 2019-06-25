Osmaniye'de evden hırsızlık iddiası
52 dakika önce
Osmaniye'de iki evden 9 bin 100 lira çaldığı iddia edilen 3 şüpheli yakalandı.
Osmaniye
Haber Yayın Tarihi : 25.06.2019 03:54 Kaynak: AA
'de iki evden 9 bin 100 lira çaldığı iddia edilen 3 şüpheli yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğü
Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği
ekipleri, kent merkezindeki iki evden toplam 9 bin 100 lira para çalışması üzerine çalışma başlattı.
Şüphelilerin kimliklerini belirleyen polis, D.Y, M.K. ve N.Ç'yi düzenlediği operasyonla gözaltına aldı.
Şüpheliler, Hırsızlık Büro Amirliğine götürüldü.
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