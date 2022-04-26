Osmaniye'de evden hırsızlık iddiasıyla 1 kişi gözaltına alındı - Son Dakika
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Osmaniye'de evden hırsızlık iddiasıyla 1 kişi gözaltına alındı

26.04.2022 14:54
Osmaniye'de evden hırsızlık iddiasıyla 1 kişi gözaltına alındı

Kadirli ilçesinde bir evden hırsızlık yaptığı tespit edilen şüpheli gözaltına alındı.

Kadirli ilçesinde bir evden hırsızlık yaptığı tespit edilen şüpheli gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ile Kadirli İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, bir evden televizyon ve mutfak eşyası çalındığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.

Çalışma sonucu kimliği tespit edilen U. G, gözaltına alındı, şüphelinin evinde çalıntı televizyon ve mutfak eşyaları ele geçirildi.

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İl Jandarma Komutanlığı, Jandarma, Hisarcık, Kadirli, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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