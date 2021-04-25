Osmaniye'de evden kömür sobası hırsızlığı güvenlik kamerasına yansıdı - Son Dakika

Osmaniye'de bir evden kömür sobası çaldıkları güvenlik kamerası kaydından belirlenen 2 şüpheliden biri yakalandı.

Yedi Ocak Mahallesi Doktor Ahmet Alkan Caddesi'nde bir evden kömür sobası çalındığı ihbarı üzerine Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri çalışma başlattı.

Apartmanın güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen ekipler, 2 şüpheliden birinin H.K. olduğunu belirledi.

H.K'nin gözaltına alındığı olayla ilgili diğer şüpheliyi yakalama çalışmaları devam ediyor.

Evden sobanın çalınarak götürülme anı güvenlik kamerasına yansıdı.