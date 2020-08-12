Osmaniye'de evin bahçesindeki 50 kaplumbağa doğaya bırakıldı - Son Dakika

Osmaniye'de evin bahçesindeki 50 kaplumbağa doğaya bırakıldı

Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde kullanılmayan bir evin bahçesinde bulunan 50 kaplumbağa doğaya bırakıldı.

Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde kullanılmayan bir evin bahçesinde bulunan 50 kaplumbağa doğaya bırakıldı. Kadirli Belediyesi İtfaiye ekipleri, Bağ Mahallesi'nde kullanılmayan bir evin bahçesinde çok sayıda kaplumbağa olduğu bilgisini aldı. Adrese giden itfaiye ekipleri, mahalle sakinlerinin de yardımıyla bahçedeki 50 kaplumbağayı toplayıp yiyecek verdikten sonra Savrun Çayı yakınlarına bıraktı. İtfaiye eri Hüseyin Gürsoy, gazetecilere yaptığı açıklamada, 22 yıllık meslek hayatında ilk defa kaplumbağa kurtardığını kaydetti.

Haber Yayın Tarihi: 12.08.2020 12:43

Kaynak: AA

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