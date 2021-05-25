Osmaniye'de evinde çok sayıda silah ele geçirilen zanlı gözaltına alındı - Son Dakika

Osmaniye'de evinde çok sayıda silah ele geçirilen zanlı gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, M.A'nın Fakıuşağı Mahallesi'ndeki evinde çok sayıda silah bulundurduğu bilgisi üzerine operasyon düzenledi.
Evde ruhsatsız tabanca, 2 ruhsatsız av tüfeği, 4 kurusıkı tabanca, 4 tabanca şarjörü, 10 fişek ile çok sayıda kesici alet ele geçirildi.
Gözaltına alınan M.A, emniyete götürüldü.
Kaynak: AA
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