Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde evinde 1,5 kilogram sentetik uyuşturucu bulunan zanlı gözaltına alındı.
Alınan bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, şüpheli A.A'nın Kadirli ilçesinde bulunan evinde uyuşturucu bulundurduğu bilgisini alması üzerine eve operasyon düzenledi.
Yapılan aramada 1,5 kilogram sentetik uyuşturucu ile 1 hassas terazi ele geçirildi, şüpheli A.A. gözaltına alındı.
Kaynak: AA
Son Dakika › Güncel › Osmaniye'de evinde sentetik uyuşturucu bulunan şüpheli gözaltına alındı - Son Dakika