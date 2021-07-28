Osmaniye'de, evinde sentetik uyuşturucu ele geçirilen zanlı gözaltına alındı - Son Dakika

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu şüphelisi M.A.E'nin evine operasyon düzenledi.

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