Osmaniye'de, evinde sentetik uyuşturucu ele geçirilen zanlı gözaltına alındı - Son Dakika

Osmaniye'de, evinde 1 kilo 153 gram sentetik uyuşturucu ele geçirilen şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu şüphelisi M.A.E'nin evine operasyon düzenledi.
Evde 1 kilo 153 gram sentetik uyuşturucu, 248,16 gram uyuşturucu yapımında kullanılan kimyasal madde ile malzemeler ele geçirildi.
Ekipler, zanlı M.A.E'yi gözaltına aldı.
Kaynak: AA
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