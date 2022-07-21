Narkotik detektör köpeğinin de katıldığı aramada, 305 kök Hint keneviri, 1 kilo 470 gram esrar, 4 ruhsatsız av tüfeği, 3 ruhsatsız tabancayla ile çok sayıda fişek ele geçirildi.

Kaynak: AA

Osmaniye, Sumbas, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Osmaniye'de evinde uyuşturucu ele geçirilen zanlı tutuklandı - Son Dakika

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