Osmaniye'de evinde uyuşturucu ele geçirilen zanlı tutuklandı - Son Dakika
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Osmaniye'de evinde uyuşturucu ele geçirilen zanlı tutuklandı

21.07.2022 16:41
Osmaniye'de evinde uyuşturucu ele geçirilen zanlı tutuklandı

Osmaniye'nin Sumbas ilçesinde, evinde uyuşturucu ve ruhsatsız silah ele geçirilen zanlı tutuklandı.

Osmaniye'nin Sumbas ilçesinde, evinde uyuşturucu ve ruhsatsız silah ele geçirilen zanlı tutuklandı.

İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, ihbar üzerine şüpheli E.A'nın Yeşilyayla köyündeki evine operasyon düzenledi.

Narkotik detektör köpeğinin de katıldığı aramada, 305 kök Hint keneviri, 1 kilo 470 gram esrar, 4 ruhsatsız av tüfeği, 3 ruhsatsız tabancayla ile çok sayıda fişek ele geçirildi.

Gözaltına alınan E.A, jandarmadaki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

YORUMLAR
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Osmaniye'de uyuşturucu operasyonuna 1 tutuklama Osmaniye'de uyuşturucu operasyonuna 1 tutuklama Çalınan motosiklet bulunarak sahibine teslim edildi Çalınan motosiklet bulunarak sahibine teslim edildi
Kaynak: AA

Osmaniye, Sumbas, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Osmaniye'de evinde uyuşturucu ele geçirilen zanlı tutuklandı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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SON DAKİKA: Osmaniye'de evinde uyuşturucu ele geçirilen zanlı tutuklandı - Son Dakika
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