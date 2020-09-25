Osmaniye'de evinde uyuşturucu imal eden şüpheli yakalandı - Son Dakika

Ev ile bahçesinde yapılan aramada 3 kilo 600 gram esrar ile 146 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.

Alınan bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Sumbas ilçesine bağlı Alibeyli köyünde ikamet eden A.İ.A'nın evinde uyuşturucu imal ederek sattığı ihbarı üzerine operasyon düzenledi.

Pelosi'nin sözlerine bir tepki de Fahrettin Altun'dan geldi: Askeri darbeler hariç ne zaman böyle bir şey oldu?