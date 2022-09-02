Evlerden bakır kazan ve leğen çalan şüpheli yakalandı - Son Dakika
Üye Girişi

Evlerden bakır kazan ve leğen çalan şüpheli yakalandı

02.09.2022 09:02
Evlerden bakır kazan ve leğen çalan şüpheli yakalandı

Osmaniye'de evlerden bakır kazan ve leğen çaldığı iddia edilen şüpheli yakalandı.

Osmaniye'de evlerden bakır kazan ve leğen çaldığı iddia edilen şüpheli yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Osmaniye merkez mahallelerde bulunan evlerden bakır kazan, leğen ve çeşitli eşyaların çalındığı ihbarını alan İl Jandarma Komutanlığı şahıs ya da şahısların bulunmasına yönelik çalışma başlattı. Hırsızlık olaylarının gerçekleştiği adreslerin çevrelerinde bulunan kameraları inceleyen ekipler, eşyaları çalan şahsın H.Ç. olduğunu belirledi. Yapılan fiziki takibin ardından adresi belirlenen şahıs Merkez İlçe Jandarma Komutanlığı ve JASAT ekiplerince gözaltına alındı.

H.Ç. jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. - OSMANİYE

YORUMLAR
500
Horasan'da akraba kavgası: 4 yaralı Horasan'da akraba kavgası: 4 yaralı Osmaniye'de sahipsiz köpeklerin saldırdığı 4 koyundan biri telef oldu Osmaniye'de sahipsiz köpeklerin saldırdığı 4 koyundan biri telef oldu ORMANDAKİ CİNAYET 'KAN DAVASI' ÇIKTI; 5 GÖZALTI ORMANDAKİ CİNAYET 'KAN DAVASI' ÇIKTI; 5 GÖZALTI
Kaynak: İHA

Jandarma, Osmaniye, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Evlerden bakır kazan ve leğen çalan şüpheli yakalandı - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
14:50 Tek kelimelik paylaşımlar Twitter'ı sardı! İşte Türk siyasilerin kelimeleri...
14:13 Oyuncu Burcu Binici, rapçi Tankurt Manas'la evlendi! Düğünden kareleri siyah beyaz paylaşması dikkat çekti
14:02 Trabzonspor'un yeni transferi Yusuf Yazıcı, İstanbul'a geldi! İşte ilk sözleri...
14:01 Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Ahmet Şık'a sert sözler: Bu zat zaten teröristin tekidir, gücü yetmez
13:59 CHP lideri Kılıçdaroğlu'nun KHK'lıları göreve iade vaadine Cumhurbaşkanı Erdoğan tepki gösterdi: Bu milleti aldatmaktır
13:57 İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun tek kelimelik paylaşımı olay oldu
13:56 Çiftlik Bank dolandırıcısı Tosuncuğun ağabeyinden "İdam edilsinler" diyen mağdura skandal yanıt
13:51 Bakan Vedat Bilgin'den önemli açıklamalar: Türkiye büyümeye devam ediyor
13:49 İBB duyurdu! Cevizlibağ Metrobüs Durağı Söğütlüçeşme yönüne kapatıldı
13:36 Fenerbahçe, Batshuayi transferini resmen duyurdu! Bonservisiyle kadroya katıldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.09.2022 15:04:05. #1.13#
SON DAKİKA: Evlerden bakır kazan ve leğen çalan şüpheli yakalandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement