Edinilen bilgiye göre, Osmaniye merkez mahallelerde bulunan evlerden bakır kazan, leğen ve çeşitli eşyaların çalındığı ihbarını alan İl Jandarma Komutanlığı şahıs ya da şahısların bulunmasına yönelik çalışma başlattı. Hırsızlık olaylarının gerçekleştiği adreslerin çevrelerinde bulunan kameraları inceleyen ekipler, eşyaları çalan şahsın H.Ç. olduğunu belirledi. Yapılan fiziki takibin ardından adresi belirlenen şahıs Merkez İlçe Jandarma Komutanlığı ve JASAT ekiplerince gözaltına alındı.

Kaynak: İHA

Jandarma, Osmaniye, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Evlerden bakır kazan ve leğen çalan şüpheli yakalandı - Son Dakika

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