Osmaniye'de evlerden hırsızlık yaptıkları iddiasıyla iki zanlı yakalandı - Son Dakika

Osmaniye'de evlerden yaptıkları hırsızlıklar güvenlik kameralarınca kaydedilen iki şüpheli yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, İstiklal Mahallesi'nde bir apartmanın bodrum katından iki mutfak tüpü ile Raufbey Mahallesi'nde farklı tarihlerde 2 motosiklet, 2 bisiklet ve bir cep telefonu çalındığı ihbarları üzerine çalışma başlattı.

Yapılan çalışmada, mutfak tüplerini çalının O.A. (28), diğer olayları gerçekleştirenin ise K.C. (23) olduğunu belirleyen ekipler, iki şüpheliyi gözaltına aldı.

Öte yandan, tüp, bisiklet ve motosikletlerin çalınma anları güvenlik kameralarına yansıdı.