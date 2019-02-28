Son Dakika Haberleri: Osmaniye'de Fabrikada İş Kazası: 2 Yaralı

Osmaniye'de Fabrikada İş Kazası: 2 Yaralı

1 saat önce

Osmaniye'nin Kadirli ilçesindeki iplik fabrikasında meydana gelen iş kazasında 2 işçi yaralandı.

Osmaniye'de Fabrikada İş Kazası: 2 Yaralı, System.String[]
Osmaniye'nin Kadirli ilçesindeki iplik fabrikasında meydana gelen iş kazasında 2 işçi yaralandı.

Kadirli Organize Sanayi Bölgesi'ndeki bir iplik fabrikasında çalışan işçiler İsmail Öztorun (28) ve Hüseyin Yılmaz (30), boyahane bölümünde halat sarma cihazını tamir ettikleri sırada 4 metreden beton zemine düştü.

Yaralanan işçiler, ambulansla hastaneye kaldırıldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 28.02.2019 05:13 Kaynak: AA

Yenikadinda Gösterme, Güncel
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