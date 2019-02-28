Osmaniye'de Fabrikada İş Kazası: 2 Yaralı

Osmaniye'nin Kadirli ilçesindeki iplik fabrikasında meydana gelen iş kazasında 2 işçi yaralandı.



Kadirli Organize Sanayi Bölgesi'ndeki bir iplik fabrikasında çalışan işçiler İsmail Öztorun (28) ve Hüseyin Yılmaz (30), boyahane bölümünde halat sarma cihazını tamir ettikleri sırada 4 metreden beton zemine düştü.



Yaralanan işçiler, ambulansla hastaneye kaldırıldı.

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