Fabrikadaki iftar yemeğinden sonra rahatsızlanan 106 işçi hastaneye kaldırıldı - Son Dakika

Fabrikadaki iftar yemeğinden sonra rahatsızlanan 106 işçi hastaneye kaldırıldı

30.04.2021 22:03

Osmaniye'de, bir tekstil fabrikasında çalışan 106 işçi, iftar yemeğinin ardından mide bulantısı ve baş dönmesi şikayetleri üzerine hastaneye kaldırıldı.

Osmaniye'de, bir tekstil fabrikasında çalışan 106 işçi, iftar yemeğinin ardından mide bulantısı ve baş dönmesi şikayetleri üzerine hastaneye kaldırıldı.

Alınan bilgiye göre, Osmaniye Organize Sanayi Bölgesi'ndeki (OSB) bir tekstil fabrikasında çalışan bazı işçilerin, iftar yemeğinin ardından mide bulantısı ve baş dönmesi şikayetleri üzerine durum 112 Acil Sağlık ekiplerine bildirildi.

Fabrikaya yönlendirilen ambulanslarla 106 işçi, kentteki ve çevre il ile ilçelerdeki hastanelere götürüldü.

Osmaniye Devlet Hastanesine gelen İl Sağlık Müdürü Dr. Hasan Öznavruz, tedavi gören işçileri ziyaret ederek hastane yetkililerinden bilgi aldı.

Hastane çıkışı gazetecilere açıklamalarda bulunan Öznavruz, Osmaniye OSB'de bulunan fabrikada 15.00-23.00 vardiyasında çalışan 300 işçiden bazılarında saat 17.00'de ve iftarda yenilen yemeğin ardından bulantı ve kusma şikayetleri görülmeye başlandığını söyledi.

Olay yerine 17 112 Acil Servis ambulansı sevk edildiğini aktaran Öznavruz, "Şu ana kadar ilimizdeki hastanelere 106 hasta intikal etti. Yapılan tetkikler sonucu hayati tehlike arz edecek bir hastamız bulunmamaktadır. Müdürlük olarak her türlü tedbiri almış bulunmaktayız. Şu an 3 ambulansımız fabrikada hazır vaziyette beklemektedir. İlimizdeki bütün hastanelere destek ekipler sevk edildi. Hastalarımızın tedavisi devam ediyor. Halkımız endişe etmesin, her şey kontrolümüz altında." ifadelerini kullandı.

Fabrikadaki iftar yemeğinden sonra rahatsızlanan 106 işçi hastaneye kaldırıldı
Fabrikadaki iftar yemeğinden sonra rahatsızlanan 106 işçi hastaneye kaldırıldı
Fabrikadaki iftar yemeğinden sonra rahatsızlanan 106 işçi hastaneye kaldırıldı
Fabrikadaki iftar yemeğinden sonra rahatsızlanan 106 işçi hastaneye kaldırıldı

Organize Sanayi Bölgesi, 112 Acil, Osmaniye, işçi, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Fabrikadaki iftar yemeğinden sonra rahatsızlanan 106 işçi hastaneye kaldırıldı - Son Dakika


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