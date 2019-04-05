Osmaniye'de Fabrikadan Hırsızlık İddiası

Osmaniye Organize Sanayi Bölgesinde, fabrikada çalışan bir işçinin çaldığı bakır kabloları sırt çantasına koyarak götürmek istediği iddia edildi.

Osmaniye Organize Sanayi Bölgesinde, fabrikada çalışan bir işçinin çaldığı bakır kabloları sırt çantasına koyarak götürmek istediği iddia edildi.



İddiaya göre, Osmaniye Organize Sanayi Bölgesinde faaliyet gösteren bir demir çelik fabrikasında işçi olarak çalışan M.A.K., mesaisi bitince işyerinden çıkmak istedi.



Çıkışta güvenlik görevlisince durdurularak arama yapılan M.A.K nin sırt çantasında 30 kilogram bakır kablo ele geçirildi.



Olay yerine gelen jandarma ekiplerince gözaltına alınan M.A.K, çıkarıldığı Sulh Ceza Hakimliğince adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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