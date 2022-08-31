Fare yapışkanına yakalanan yavru kedi, tedaviye alındı

OSMANİYE'de fare yapışkanı sürülen tuzağa düşen yavru kedi, kurtarılıp, tedaviye alındı. Kedinin durumunun iyi olduğunu belirten veteriner hekim Ali Laçinbala, "Öncelikle sıvı yağ ile ovalayıp, yapışkanı uzaklaştırdık, ardından şampuan ile yıkama işlemine geçtik" dedi.

Sosis parçaları konulup, fare yapışkanı sürülen kartonun üzerindeki yavru kediyi görenler, durumu Osmaniye Belediyesi'ne bildirdi. İhbarla gelen ekipler, kediyi kartonla alıp, Hayvan Hakları Federasyonu (HAYTAP) Tedavi Merkezi'ne götürdü. 4-5 aylık olduğu tahmin edilen, aç ve susuz kaldığı anlaşılan kedi ile ilgili bilgi veren veteriner hekim Ali Laçinbala, "Belli ki saatlerce kurtulmak için uğraşmış ancak daha da yapışmış. Öncelikle sıvı yağ ile ovalayıp, yapışkanı uzaklaştırdık, ardından şampuan ile yıkama işlemine geçtik" dedi.

'FARE YAPIŞKANI YASAKLANSIN'Kurutma işleminin ardından bir süre yoğun bakımda tutulan kediyi özel yoğun bakım maması ile beslediklerini anlatan Laçinbala, "Hala üzerinde yapışkan etkisi olan kedimize, açık yaralarda kullandığımız pudra benzeri bir ilaç uygulayıp, yaşam kalitesini bir miktar daha iyileştirdik" diye konuştu.

Kedinin tedavisinin sürdüğünü ancak durumunun iyi olduğunu belirten Laçinbala, daha sonra hayvanın sahiplendirileceğini dile getirdi. İşkenceli ölüme kesinlikle karşı olduklarını ifade eden Laçinbala, "Fare yapışkanlarının yasaklanmasını istiyoruz. Böyle bir mücadele olamaz. Bir canlıya, bu kadar ıstırap veren öldürme yönteminin olmaması lazım" dedi.