Son dakika haberleri: Osmaniye'de feci kaza: 1 ölü 1 yaralı

Osmaniye'de feci kaza: 1 ölü 1 yaralı

Kazada transporter aracın ön kaputunun kamyonetin arka kasasına yapışık halde kalması kazanın şiddetini ortaya koydu

OSMANİYE - Osmaniye'de otoyolda transporter araç ile kamyonetin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi öldü, 1 kişi yaraladı. Kazada transporter aracın ön kaputunun kamyonetin arka kasasına yapışık halde kalması kazanın şiddetini ortaya koydu.

Kaza, Tarsus-Adana- Gaziantep Otoyolu Gaziantep istikameti Şekerdere viyadüğü yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sürücüsü öğrenilemeyen 44 HR 865 plakalı transporter araç sürücüsü ve plakası öğrenilemeyen koçan mısır yüklü kamyonete arkadan çarptı. Çarpanın şiddetiyle transporter araç hurdaya dönerken otoyoldan geçen sürücülerin haber vermesi üzerine kaza yerine sağlık, polis ve kurtarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk kontrollerde transporter araç sürücüsünün hayatını kaybettiği belirlenirken yanında yolcu olarak bulunan diğer kişinin de yaralandığını belirledi. Yaralı şahıs ambulansla Osmaniye Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Öte yandan transporter aracın ön kaputunun kamyonetin arka kasasına yapışık halde kalması kazanın şiddetini ortaya koydu.

Polis ekipleri kazayla ilgili soruşturma başlattı.