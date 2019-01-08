Son Dakika Haberleri: Osmaniye'de Fener Alayı

Osmaniye'de Fener Alayı

1 saat önce

Osmaniye'nin düşman işgalinden kurtuluşunun 97'nci yıldönümü etkinlikleri kapsamında fener alayı düzenlendi.

Osmaniye'de Fener Alayı, System.String[]
Osmaniye'nin düşman işgalinden kurtuluşunun 97'nci yıldönümü etkinlikleri kapsamında fener alayı düzenlendi.

Tren garı önünde ellerinde fener ve Türk bayrakları ile toplanan protokol üyeleri, Osmaniye Belediyesi İzcilik Kulübü üyeleri ve çok sayıda vatandaş Osmaniye Belediyesi Mehter Takımı eşliğinde İstasyon Caddesi tren garı önünden Devlet Bahçeli Meydanı'na kadar yürüdü.

Yürüyüşe katılan genç izciler ellerinde fener ile "Ne mutlu Türküm diyene", "Şehitler ölmez vatan bölünmez" sloganları atarak yürüyüşe destek verdiler.

Osmaniye Belediye Başkanı Kadir Kara fener alayı ve havai fişek gösterisi sonunda yaptığı konuşmada, "Gün birlik ve beraberlik günüdür. Bir ve beraber olduğumuz sürece hiç kimse bu ülkeye yan gözle bile bakamayacaktır. Kurtuluş Savaşı'nda şahadet şerbetini içen Osmaniyemizden ve tüm ülkemizden bütün şehitlerimizi başta gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere rahmet minnet ve şükranla anıyorum" dedi. - OSMANİYE

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.01.2019 12:44 Kaynak: İHA

Osmaniye, Güncel
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