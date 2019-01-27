Son Dakika Haberleri: Osmaniye'de Festivalde 2 Ton Sucuk Dağıtıldı

Osmaniye'de Festivalde 2 Ton Sucuk Dağıtıldı

35 dakika önce

Osmaniye'de Kadirli Belediyesince düzenlenen festivalde, 2 ton sucuk ekmek dağıtıldı.

Osmaniye'de Festivalde 2 Ton Sucuk Dağıtıldı, System.String[]
Osmaniye'de Kadirli Belediyesince düzenlenen festivalde, 2 ton sucuk ekmek dağıtıldı.

Rauf Denktaş Bulvarı'nda düzenlenen 5. Geleneksel Sucuk Ekmek Festivali, Kadirli Kaymakamı Tamer Orhan, AK Parti Osmaniye Milletvekili Mücahit Durmuşoğlu ve Belediye Başkanı Ömer Tarhan'ın ızgara ateşini yakmasıyla başladı.

Alandaki 19 ayrı noktada kurulan ızgaralarda pişirilen 2 ton sucuk ücretsiz dağıtıldı. Sucuk ekmekler kısa sürede tükendi.

Kadirli Belediye Başkanı Ömer Tarhan, yaptığı açıklamada, bu yıl beşinci kez düzenledikleri festivale sadece Kadirlililerin değil çevre il ve ilçelerden vatandaşların da yoğun ilgi gösterdiğini söyledi.


Festivallerin kentlerin tanıtımı açısından önemli olduğunu belirten Tarhan, "Festivalimizi coşkuyla kutluyoruz. Türkiye'nin farklı şehirlerinden vatandaşlarımız dahi geliyor. Sucuk ekmek yöremiz için bir değerdir. Her yıl olduğu gibi bu yıl da 2 ton sucuk ekmek dağıttık." dedi.

Türk Halk Müziği sanatçısı Turgay Başyayla'nın konseriyle devam eden festivalde halk oyunları ve animasyon gösterileri de sunuldu.

Festival kapsamında belediyeye ait kamyonlarla festival alanına getirilen karla vatandaşlar eğlenceli dakikalar yaşadı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 27.01.2019 12:54 Kaynak: AA

Ömer Tarhan, Kadirli, Osmaniye, Güncel
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