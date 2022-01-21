Osmaniye'de FETÖ'den aranan firari 2 hükümlü yakalandı - Son Dakika

Osmaniye'de FETÖ silahlı terör örgütüne üye olmak suçundan haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 2 firari hükümlü yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Osmaniye İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün deşifre edilmesine yönelik çalışma başlattı. Çalışmalar kapsamında FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne üye olma suçundan hakkında kesinleşmiş 7 yıl 6 ay hapis cezası olan B.M. ile hakkında kesinleşmiş 6 yıl 3 ay hapis cezası bulunan H.M. isimli şahısların bir evde saklandığı bilgisi alındı. Adrese baskın düzenleyen ekipler B.M. ve H.M.'yi yakaladı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şahıslar tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Adreste yapılan aramada da dijital materyallerin yanı sıra çok miktarda yabancı para ile altın ele geçirildi. - OSMANİYE