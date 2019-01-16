Osmaniye'de Fetö/pdy Operasyonu
1 saat önce
Osmaniye'de Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) operasyonunda 6 şüpheli yakalandı.
Osmaniye'de Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) operasyonunda 6 şüpheli yakalandı.
Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, Gaziantep, Ankara, Mersin ve Konya'da yürütülen soruşturmalar kapsamında haklarında "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan yakalama kararı bulunan şüphelilere yönelik operasyon düzenledi.
Operasyonda aralarında meslekten ihraç edilmiş savcı ve öğretmenin de bulunduğu 2'si kadın 6 zanlı gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından şüpheliler adliyeye sevk edildi.
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 16.01.2019 11:46 Kaynak: AA
Şeker Piliç'in Sahibi ve Oğlu FETÖ'den Tutuklandı
Hem Baba Mesleğini Sürdürüyor Hem de Saat Koleksiyonculuğu Yapıyor! Değeri 5 Bin TL Olan Saati Bile Var
Eve Getirilen Koliler, Uyuşturucu Ticareti Yapan İmam Nikahlı Çifti Ele Verdi
Usta Sanatçı Müşerref Akay, Katıldığı Programda Hangi Siyasi Partiyi Desteklediğini Açıkladı