Osmaniye'de Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) operasyonunda 6 şüpheli yakalandı.



Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, Gaziantep, Ankara, Mersin ve Konya'da yürütülen soruşturmalar kapsamında haklarında "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan yakalama kararı bulunan şüphelilere yönelik operasyon düzenledi.



Operasyonda aralarında meslekten ihraç edilmiş savcı ve öğretmenin de bulunduğu 2'si kadın 6 zanlı gözaltına alındı.



Emniyetteki işlemlerinin ardından şüpheliler adliyeye sevk edildi.

Son Dakika » Güncel » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: AA

Hem Baba Mesleğini Sürdürüyor Hem de Saat Koleksiyonculuğu Yapıyor! Değeri 5 Bin TL Olan Saati Bile Var