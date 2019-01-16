Son Dakika Haberleri: Osmaniye'de Fetö/pdy Operasyonu

Osmaniye'de Fetö/pdy Operasyonu

1 saat önce

Osmaniye'de Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) operasyonunda 6 şüpheli yakalandı.

Osmaniye'de Fetö/pdy Operasyonu, System.String[]
Osmaniye'de Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) operasyonunda 6 şüpheli yakalandı.

Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, Gaziantep, Ankara, Mersin ve Konya'da yürütülen soruşturmalar kapsamında haklarında "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan yakalama kararı bulunan şüphelilere yönelik operasyon düzenledi.

Operasyonda aralarında meslekten ihraç edilmiş savcı ve öğretmenin de bulunduğu 2'si kadın 6 zanlı gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından şüpheliler adliyeye sevk edildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 16.01.2019 11:46 Kaynak: AA

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