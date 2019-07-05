Son Dakika Haberleri: Osmaniye'de FETÖ/PDY operasyonu
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Osmaniye'de FETÖ/PDY operasyonu

1 saat önce

Osmaniye'de Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda 6 kadın şüpheli yakalandı.

Osmaniye'de FETÖ/PDY operasyonu, System.String[]
Osmaniye'de Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda 6 kadın şüpheli yakalandı.
Alınan bilgiye göre, Osmaniye Emniyet Müdürlüğü ekipleri, örgütün il kadın yapılanmasının deşifre edilmesine yönelik çalışma başlattı.
Ekip, örgütün kadın yapılanması içerisinde sohbetlere katıldığı, örgüte sadaka, kurban adı altında para yardımı yaptıkları öne sürülen 6 kişiyi tespit etti.
Şüpheliler C.Ç, U.Y, Ş.K, Ç.E, H.K. ve Z.K. düzenlenen operasyonla gözaltına alındı.
Haber Yayın Tarihi : 05.07.2019 02:40 Kaynak: AA
osmaniye, Güncel
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