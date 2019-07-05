Son Dakika Haberleri: Osmaniye'de FETÖ/PDY operasyonu: 6 gözaltı
Son Dakika Güncel Haber

Osmaniye'de FETÖ/PDY operasyonu: 6 gözaltı

26 dakika önce

OSMANİYE'de, FETÖ/PDY'ye yönelik düzenlenen operasyonda, 6 kadın gözaltına alındı.

Osmaniye'de FETÖ/PDY operasyonu: 6 gözaltı, System.String[]
OSMANİYE'de, FETÖ/PDY'ye yönelik düzenlenen operasyonda, 6 kadın gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi (TEM) ekipleri, FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütü'nün Osmaniye'deki kadın yapılanmasının deşifre edilmesine yönelik çalışma başlattı. Çalışma kapsamında, örgütün kadın yapılanması içinde sohbetlere katıldığı, örgütte sadaka ve kurban adı altında para yardımı yaptıkları tespit edilen C.Ç ve Z.Y. ile birlikte, aynı soruşturmada isimleri geçen Ş.K, Ç.E, H.K ve Z.K. düzenlenen eş zamanlı operasyonlarla yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerin TEM Şube Müdürlüğü'ndeki işlemlerinin devam ettiği, sorgularının ardından adliyeye sevk edilecekleri bildirildi.
 


- Osmaniye
Haber Yayın Tarihi : 05.07.2019 04:38 Kaynak: DHA
Osmaniye, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Hırsızlık parasıyla lüks villa alıp parti düzenlemişler! Yakalandılar Son Dakika! Yargıtay'dan Ahmet Altan, Mehmet Altan ve Nazlı Ilıcak için bozma kararı Son Dakika! Savcılık, Ali Babacan hakkında soruşturma yapılmasına yer olmadığına karar verdi Melih Gökçek, CHP'li Muğla Büyükşehir Belediyesine göndermede bulundu

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.7.2019 17:04:53. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Osmaniye'de FETÖ/PDY operasyonu: 6 gözaltı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]