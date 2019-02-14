Son Dakika Haberleri: Osmaniye'de Fetö Şüphelisi 12 Eski Komiser Yardımcısı Adliyede

Osmaniye'de Fetö Şüphelisi 12 Eski Komiser Yardımcısı Adliyede

24 dakika önce

Osmaniye'de FETÖ şüphelisi 12 eski komiser yardımcısı adliyedeAnkara merkezli 76 ilde düzenlenen Fethullahçı Terör ÖrgütüParalel Devlet Yapılanması (FETÖPDY) operasyonu kapsamında Osmaniye'de gözaltına alınan, meslekten ihraç 12 komiser yardımcısı, adliyeye sevk edildi.

Osmaniye'de FETÖ şüphelisi 12 eski komiser yardımcısı adliyede

Ankara merkezli 76 ilde düzenlenen Fethullahçı Terör ÖrgütüParalel Devlet Yapılanması (FETÖPDY) operasyonu kapsamında Osmaniye'de gözaltına alınan, meslekten ihraç 12 komiser yardımcısı, adliyeye sevk edildi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında, 2010 yılında yapılan Polislikten Komiserliğe Geçiş Sınavı'nda, FETÖPDY'den sınav sorularını önceden alanlara yönelik 76 ilde operasyon düzenlendi. Osmaniye'de de tamamı meslekten ihraç edilmiş 24 kişi gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesinde sorguları tamamlanan 12 eski komiser yardımcısı adliyeye sevk edildi. Diğer 12 şüphelinin sorgularının devam ettiği belirtildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 14.02.2019 12:28 Kaynak: DHA

Osmaniye, Güncel
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