Son Dakika Haberleri: Osmaniye'de Fetö Şüphelisi 12 Eski Komiser Yardımcısı Adliyede (2)

Osmaniye'de Fetö Şüphelisi 12 Eski Komiser Yardımcısı Adliyede (2)

1 saat önce

3 TUTUKLAMAOsmaniye'de gözaltına alınıp bugün adliyeye sevk edilen meslekten ihraç komiser yardımcısı 12 şüpheliden 3'ü tutuklandı, 8'i ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Osmaniye'de Fetö Şüphelisi 12 Eski Komiser Yardımcısı Adliyede (2), System.String[]
3 TUTUKLAMA

Osmaniye'de gözaltına alınıp bugün adliyeye sevk edilen meslekten ihraç komiser yardımcısı 12 şüpheliden 3'ü tutuklandı, 8'i ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. 1 kişinin ise savcılıkta alınacak ifadesinin ardından mahkemeye sevk edileceği öğrenildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 14.02.2019 07:05 Kaynak: DHA

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