Osmaniye'de Fetö Şüphelisi 12 Eski Komiser Yardımcısı Adliyede (2)
1 saat önce
3 TUTUKLAMAOsmaniye'de gözaltına alınıp bugün adliyeye sevk edilen meslekten ihraç komiser yardımcısı 12 şüpheliden 3'ü tutuklandı, 8'i ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
3 TUTUKLAMA Osmaniye
'de gözaltına alınıp bugün adliyeye sevk edilen meslekten ihraç komiser yardımcısı 12 şüpheliden 3'ü tutuklandı, 8'i ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. 1 kişinin ise savcılıkta alınacak ifadesinin ardından mahkemeye sevk edileceği öğrenildi.
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Haber Yayın Tarihi : 14.02.2019 07:05 Kaynak: DHA
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