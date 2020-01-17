Osmaniye'de firari suç makinesi torbacı silahla vurularak yakalandı - Son Dakika

Osmaniye'de narkotik polisi, uzun süredir peşinde oldukları firari suç makinesi torbacının evine operasyon düzenledi. Polise silah doğrultan şahıs ayağından vurularak etkisiz hale getirilirken, üst aramasında ise satışa hazır çok miktarda uyuşturucu madde ele geçirildi.



Osmaniye'de uyuşturucuyla mücadele kapsamında zehir tacirlerine göz açtırmayan Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uzun süredir peşinde oldukları firari olan ve aranması bulunan torbacıyı yakalamak için çalışma başlattı. Fiziki ve teknik takipler sonucunda polis, şahsın Cumhuriyet Mahallesi 1516 Sokak üzerindeki bir evde olduğunu tespit etti. Hazırlıkların ardından harekete geçen ekipler, belirlenen adrese operasyon düzenledi. Çevrede geniş güvenlik önlemleri alan polis, kapıyı kırarak eve girdi.



Polis torbacıyı vurarak yakaladı



Evde 8 şahsı gören polis, aralarında bulunan torbacı Nafi K.'yi kendilerine silah çektiğini görmesi üzerine ayağından vurdu. Yaralı bir şekilde etkisiz hale getirilen torbacı için önce sağlık ekiplerine ihbarda bulunuldu. Şahsın yapılan üst aramasında çok miktarda satışa hazır eroin ve metamfetamin ele geçirildi. Şahsın doğrulttuğu tabancaya ve mermilere de el konuldu. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralı torbacıyı yaptıkları ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırarak tedavi altına aldı.



Hem suç makinesi hem de cezaevi firarisi



Polis nezaretinde tedavi devam eden Nafi K.'nin emniyette çeşitli suçlarlardan toplamda 32 adet suç kaydı olduğu öğrenildi. Şahsın "uyuşturucu madde ticareti yapmak ve sağlamak" suçundan firari olduğu ve yine aynı suçtan aranmasının olduğu bilgisine ulaşıldı. Şahıs tedavisi sonrası emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilecek. - OSMANİYE