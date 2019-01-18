Osmaniye'de Firari Terör Hükümlüsü Yakalandı
1 saat önce
Osmaniye'de, terör örgütü PKK/KCK'ya üye olma suçlamasıyla hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü tutuklandı.
Osmaniye'de, terör örgütü PKK/KCK'ya üye olma suçlamasıyla hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, hakkında terör örgütü PKK/KCK'ya üye olma suçundan 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.S.A'yı (38) kaldığı ikametin önünde gözaltına aldı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen hükümlü tutuklandı.
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Haber Yayın Tarihi : 18.01.2019 01:14 Kaynak: AA
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