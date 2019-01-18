Son Dakika Haberleri: Osmaniye'de Firari Terör Hükümlüsü Yakalandı

Osmaniye'de Firari Terör Hükümlüsü Yakalandı

1 saat önce

Osmaniye'de, terör örgütü PKK/KCK'ya üye olma suçlamasıyla hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü tutuklandı.

Osmaniye'de Firari Terör Hükümlüsü Yakalandı, System.String[]
Osmaniye'de, terör örgütü PKK/KCK'ya üye olma suçlamasıyla hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, hakkında terör örgütü PKK/KCK'ya üye olma suçundan 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.S.A'yı (38) kaldığı ikametin önünde gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen hükümlü tutuklandı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 18.01.2019 01:14 Kaynak: AA

PKK, Osmaniye, Güncel
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