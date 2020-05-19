Osmaniye'de fırıncılarda "bayram kömbesi" mesaisi yaşanıyor

Osmaniye'de fırıncılar, bölgede geleneksel hale gelen ve bayramlarda misafirlere ikram edilen kömbe siparişlerine yetişmekte güçlük çekiyor.

Osmaniye'de fırıncılar, bölgede geleneksel hale gelen ve bayramlarda misafirlere ikram edilen kömbe siparişlerine yetişmekte güçlük çekiyor. Düziçi ilçesinde, Ramazan Bayramı öncesi fırınlarda yoğunluk yaşanıyor. İşletmeci Erkan Esin, yıl içinde de ürettikleri kömbeye bayram önceleri talebin arttığını söyledi. Bölgede, eve gelen misafirlere kömbe ikram edildiğini anlatan Esin, özellikle il dışından gelen Osmaniyelilerin ürünleri yanlarına çokça alıp götürdüğünü belirtti. Fırın işletmecisi Hüseyin Doğan da hem tüketime hazır kömbe sattıklarını hem de evlerde yapılan kömbeleri pişirdiklerini belirtti.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: AA

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