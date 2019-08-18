Son Dakika Haberleri: Osmaniye'de fırtına; ağaç ve elektrik direkleri devrildi
Son Dakika Güncel Haber

Osmaniye'de fırtına; ağaç ve elektrik direkleri devrildi

1 saat önce

OSMANİYE'nin Kadirli ve Sumbas ilçelerinde etkili olan şiddetli rüzgar nedeniyle çok sayıda ağaç ve elektrik direği devrildi.

Osmaniye'de fırtına; ağaç ve elektrik direkleri devrildi, System.String[]
OSMANİYE'nin Kadirli ve Sumbas ilçelerinde etkili olan şiddetli rüzgar nedeniyle çok sayıda ağaç ve elektrik direği devrildi. Üzerine ağaç düşen bazı araçlar ile mezarlarda hasar meydana geldi.
Kadirli ile Sumbas'ta, dün gece başlayan fırtına ve şiddetli yağmur, bugün de sürdü. Fırtınada Harkaçtığı, Alibeyli ve Yeşilyayla mahallelerindeki elektrik direkleri ve ağaçlar devrildi. Bazı ev, araç, ahır ve mezarlarda ise hasar oluştu. Alibeyli Mahallesi'nin muhtarı Ali Halaç, mahallelerinde ilk defa böyle fırtına gördüklerini belirterek, "Hiç ummadığımız bir anda yağmur ve şiddetli rüzgar ile büyük afet yaşadık. Elektrik direklerinin devrilmesi nedeniyle de bir süre köyümüze elektrik verilemedi. Allah'a şükür, can kaybımız yok" dedi.
Harkaçtığı Mahallesi'nde yaşayan Abdullah Ziyan ise evde ailesiyle oturdukları sırada büyük gürültü duyduklarını anlatarak, "Dışarı çıktığımızda ağacın evimizin üzerine düştüğünü gördük. Çatlaklar oluşan evimize giremiyoruz. Destek istiyoruz" diye konuştu.
Öte yandan mahallelerde elektrik sorunu yaşanırken, görevlilerin yoğun çalışma yaptığı belirtildi.


- Osmaniye
Osmaniye, Kadirli, Sumbas, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 18.08.2019 06:02 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Cumhurbaşkanı'na hakaret ettiği iddia edilen muhtar tutuklandı
Meteoroloji, İmamoğlu'nun sel felaketiyle ilgili eleştirisine yanıt verdi Diyanet, "İnternetten müzik, film, kitap indirmek caiz mi?" sorusuna cevap verdi Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli, Ege'deki 4 yangının nedenini açıkladı: Çoğu dikkatsizlik ve ihmalden

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.8.2019 19:21:22. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Osmaniye'de fırtına; ağaç ve elektrik direkleri devrildi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]