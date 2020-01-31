Osmaniye'de fırtına çatı uçurdu - Son Dakika
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Osmaniye'de fırtına çatı uçurdu

7 saat önce

Osmaniye'de fırtına 9 katlı apartmanın çatısında hasara yol açtı.

Osmaniye'de fırtına çatı uçurdu, System.String[]

Osmaniye'de fırtına 9 katlı apartmanın çatısında hasara yol açtı.

Kentte dün geceden itibaren etkili olan fırtına nedeniyle Mehmet Akif Ersoy Mahallesi'ndeki bir apartmanın çatısının bir bölümü yerinden sökülerek uçtu.

Başka bir apartmanın avlusuna düşen çatı parçalarının kaldırılması için iş makinesi yardımıyla çalışma başlatıldı.

Osmaniye, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 31.01.2020 03:40 Kaynak: AA
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