Osmaniye'de fırtına çatı uçurdu - Son Dakika

Osmaniye'de fırtına çatı uçurdu
7 saat önce
Osmaniye'de fırtına 9 katlı apartmanın çatısında hasara yol açtı.
Haber Yayın Tarihi: 31.01.2020 03:40 Kaynak: AA
Osmaniye'de fırtına 9 katlı apartmanın çatısında hasara yol açtı.
Kentte dün geceden itibaren etkili olan fırtına nedeniyle Mehmet Akif Ersoy Mahallesi'ndeki bir apartmanın çatısının bir bölümü yerinden sökülerek uçtu.
Başka bir apartmanın avlusuna düşen çatı parçalarının kaldırılması için iş makinesi yardımıyla çalışma başlatıldı.
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