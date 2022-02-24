Osmaniye'de fırtına elektrik direğini devirdi, bir araç zarar gördü - Son Dakika
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Osmaniye'de fırtına elektrik direğini devirdi, bir araç zarar gördü

24.02.2022 14:20
Osmaniye'de fırtına elektrik direğini devirdi, bir araç zarar gördü

Osmaniye'de fırtına yaşamı olumsuz etkiledi.

Osmaniye'de fırtına yaşamı olumsuz etkiledi.

Mimar Sinan Mahallesi'nde fırtına nedeniyle briket duvarın devrilmesi sonucu yaralanan bir kadın hastaneye kaldırıldı.

Hacı Osmanlı Mahallesi'nde de fırtına nedeniyle gövdesinden kırılan ağaç, beton elektrik direğini devirdi. Direğin üzerine düştüğü otomobilde hasar oluştu.

Kuzey Çevre Yolu'nda ise bir iş yerine ait deponun çinko çatısı şiddetli rüzgar sonucu yola uçtu, trafik tek yönlü ulaşıma kapandı.

Osmaniye Adliyesinin çatısı da fırtına nedeniyle zarar gördü.

Öte yandan, İl Milli Eğitim Müdürü Aydın Albak, AA muhabirine, fırtınanın hayatı olumsuz etkilediğini belirterek, "Olumsuz hava koşulları nedeniyle okullarda bugün eğitime ara verildi." dedi.

Osmaniye'de fırtına elektrik direğini devirdi, bir araç zarar gördü
Osmaniye'de fırtına elektrik direğini devirdi, bir araç zarar gördü
Osmaniye'de fırtına elektrik direğini devirdi, bir araç zarar gördü
Osmaniye'de fırtına elektrik direğini devirdi, bir araç zarar gördü

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Osmaniye'de fırtına nedeniyle ağaçlar devrildi, çatılan uçtu Osmaniye'de fırtına nedeniyle ağaçlar devrildi, çatılan uçtu

Osmaniye, Osmanlı, Fırtına, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Osmaniye'de fırtına elektrik direğini devirdi, bir araç zarar gördü - Son Dakika


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SON DAKİKA: Osmaniye'de fırtına elektrik direğini devirdi, bir araç zarar gördü - Son Dakika
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