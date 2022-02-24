Osmaniye'de fırtına nedeniyle ağaçlar devrildi, çatılan uçtu - Son Dakika
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Osmaniye'de fırtına nedeniyle ağaçlar devrildi, çatılan uçtu

24.02.2022 14:31

Osmaniye'de fırtına nedeniyle ağaçlar devrildi, çatılan uçtuOSMANİYE Osmaniye'de öğle saatlerinde etkili olan şiddetli rüzgar hayatı olumsuz etkiledi.

Osmaniye'de fırtına nedeniyle ağaçlar devrildi, çatılan uçtu

OSMANİYE Osmaniye'de öğle saatlerinde etkili olan şiddetli rüzgar hayatı olumsuz etkiledi. Adliye ve defterdarlık binalarının çatıları kuvvetli rüzgara dayanamazken kent genelinde ağaç devrilmeleri ve çatı uçmaları yaşandı.

Osmaniye'de öğle saatlerinde şiddetini arttıran rüzgar hayatı olumsuz etkiledi. Kent genelinde bir çok ev, iş yeri ve okul çatısı şiddeti rüzgar nedeniyle uçarken kuvvetli rüzgara dayanamayan ağaçların dalları da yerle bir oldu. Adliye ve defterdarlık binalarının çatıları da kuvvetli rüzgardan nasibini alırken rüzgar nedeniyle havada uçuşan metal parçaları sırasında oluşan panik anları kameralara yansıdı. Bir vatandaş üzerine düşen metal parçasından son anda kurtulurken kendilerini korumak isteyen diğer vatandaşlar ise duvar kenarlarına sığındı.

Öte yandan Mimar Sinan Mahallesi'nde bir evin sokak duvarı da şiddetli rüzgara sırasından devrildi. Duvarın devrildiği anda yanından geçen bir kadının ayağına gelen briket parçaları kadının hafif şekilde yaralanmasına neden oldu.

Osmaniye'de fırtına nedeniyle ağaçlar devrildi, çatılan uçtu
Osmaniye'de fırtına nedeniyle ağaçlar devrildi, çatılan uçtu
Osmaniye'de fırtına nedeniyle ağaçlar devrildi, çatılan uçtu

YORUMLAR
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Osmaniye, Fırtına, Metal, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Osmaniye'de fırtına nedeniyle ağaçlar devrildi, çatılan uçtu - Son Dakika


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SON DAKİKA: Osmaniye'de fırtına nedeniyle ağaçlar devrildi, çatılan uçtu - Son Dakika
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