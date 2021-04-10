Osmaniye'de fırtına nedeniyle bazı ev ve ahırların çatısı uçtu

Osmaniye'nin Kadirli ve Sumbas ilçelerinde, fırtına nedeniyle bazı ev ve ahırların çatısı uçtu.

Osmaniye'nin Kadirli ve Sumbas ilçelerinde, fırtına nedeniyle bazı ev ve ahırların çatısı uçtu. Sabah saatlerinden itibaren etkili olan fırtına, Kadirli ve Sumbas ilçelerinde hayatı olumsuz etkiledi. Kadirli'de bir evin çinko çatısı fırtına nedeniyle yola savruldu, olayda yaralanan olmadı. Sumbas ilçesinde de ev, ahır ve samanlıkların çatısı fırtına nedeniyle uçtu. Gazi İlkokulu'nun çatısında da fırtına nedeniyle hasar oluştu.

Osmaniye, Fırtına, Güncel, Son Dakika Kaynak: AA Son Dakika › Güncel › Osmaniye'de fırtına nedeniyle bazı ev ve ahırların çatısı uçtu - Son Dakika

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