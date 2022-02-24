Osmaniye'de fırtına sonrası temizlik çalışmaları sürüyor - Son Dakika

Osmaniye'de fırtına sonrası temizlik çalışmaları sürüyor

OSMANİYE - Osmaniye'de etkili olan fırtınada tüm birimleriyle teyakkuza geçen Osmaniye Belediyesi kent genelinde temizlik çalışması başlattı. Fırtınada devrilen ağaçlar kesilerek temizlenirken uçan çatılarda iş makineleri yardımıyla kaldırıldı.

Osmaniye'de öğle saatlerinde etkili olmaya başlayan kuvvetli rüzgar zaman zaman şiddetini arttırarak fırtınaya dönüştü. Fırtına nedeniyle kent genelinde birçok ev, iş yeri ve okul çatısı uçarken ağaçlar da köklerinden devrildi. Osmaniye Valiliği tarafından yapılan kuvvetli rüzgar uyarısı sonrasında Osmaniye Belediyesi'ne bağlı İtfaiye, Temizlik, Fen, Zabıta, Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri teyakkuza geçti. Sabah saatlerinden itibaren tüm birimleriyle olası olumsuzluklara müdahale etmek isteyen Osmaniye Belediyesi ekipleri fırtına anında meydana gelen olaylara da anında müdahale etti.

Yaklaşık 4 saat süren şiddetli fırtına sonrasında devrilen direkler, yıkılan ağaçlar ve uçan çatılar belediye ekiplerince temizlenmeye başladı. Vatandaşların herhangi bir olumsuzluk yaşamaması için temizlik çalışmalarının devam ettiği Osmaniye'de, rüzgar zaman zaman etkisini sürdürecek.