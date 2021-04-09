Osmaniye'de futbolculardan polislere sürpriz kutlama - Son Dakika

Çok sayıda polisin sevk edildiği stadyumda Türk bayrağı açan oyuncular, ekiplerin Polis Haftası'nı ve Türk Polis Teşkilatının 176. kuruluş yıl dönümünü kutladı.

Bölgesel Amatör Lig'de mücadele eden futbolcular, stadyumda kavga olduğu yönünde ihbarda bulunmaları üzerine gelen polislerin " Polis Haftası "nı kutladı.

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