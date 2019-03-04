Son Dakika Haberleri: Osmaniye'de Futsal Grup Müsabakaları Sona Erdi

Osmaniye'de Futsal Grup Müsabakaları Sona Erdi

1 saat önce

Osmaniye'de düzenlenen Okul Sporları Gençler Futsal Grup Müsabakaları sona erdi.

Osmaniye'de Futsal Grup Müsabakaları Sona Erdi, System.String[]
Osmaniye'de düzenlenen Okul Sporları Gençler Futsal Grup Müsabakaları sona erdi.

2018-2019 Okul Sporları Federasyonu Genç Kızlar ve Erkekler Futsal Grup Müsabakaları Tosyalı Spor Salonunda ve Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi Spor Salonunda yapıldı.

Osmaniye Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünün ev sahipliğini yaptığı müsabakalarda takımlar yarı finallere kalmak için yarıştı.

3 grup halinde yapılan grup müsabakalarında Adana, Adıyaman, Antalya, Osmaniye, Şanlıurfa, Mersin, Malatya, Kayseri, Kahramanmaraş Hatay, Gaziantep ve Kilis illerinden oluşan kızlar kategorisinde 10, erkeklerde ise 11 takım mücadele etti.

Genç kızlarda A Grubunda Adıyaman Spor Lisesi, B Grubunda Kayseri Spor Lisesi, C Grubunda Mersin Naim Süleymanoğlu Spor Lisesi birinci oldu.

Genç erkeklerde ise A Şehit Ahmet Mehmet Oruç Spor Lisesi, B Grubunda Kahramanmaraş Anadolu Lisesi, C grubunda ise Arif Molu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi birinci oldu. - OSMANİYE

»  »      Haber Yayın Tarihi : 04.03.2019 01:49 Kaynak: İHA

Genç, Osmaniye, Spor
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