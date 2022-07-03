Osmaniye'de gasp çetesi çökertildi - Son Dakika
Üye Girişi

Osmaniye'de gasp çetesi çökertildi

03.07.2022 11:14

Osmaniye'de gasp çetesi çökertildi Gasp çetesine yapılan baskında gözaltına alınan 5 şüpheliden 3'ü tutuklandı Osmaniye'de silahlı yağma başta olmak üzere birçok olaya karışan gasp çetesine yönelik operasyonda gözaltına alınan 5 şüpheliden 3'ü tutuklandı.

Osmaniye'de gasp çetesi çökertildi

Gasp çetesine yapılan baskında gözaltına alınan 5 şüpheliden 3'ü tutuklandı

OSMANİYE - Osmaniye'de silahlı yağma başta olmak üzere birçok olaya karışan gasp çetesine yönelik operasyonda gözaltına alınan 5 şüpheliden 3'ü tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, Osmaniye İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği'ne bağlı Cinayet ve Gasp Büro ekipleri, silahlı yağma başta olmak üzere çeşitli suça karışan suç örgütüne operasyon düzenledi. Operasyon çerçevesinde aralarında kadın üyelerinde bulunduğu gasp çetesine yapılan baskında 5 kişi gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden V.Ş. ve M.Y. isimli şahılar adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken A.K., A.Ş. ile T.Ö. isimli şahıslarda tutuklanarak cezaevine gönderildi.

YORUMLAR
500
Yabancı uyruklu kişilere sahte evrak hazırlayan şebeke çökertildi Yabancı uyruklu kişilere sahte evrak hazırlayan şebeke çökertildi PALALI SABRİ'YE FUHUŞ ÇETESİ SORUŞTURMASINDA 248 YIL HAPİS İSTEMİ PALALI SABRİ'YE FUHUŞ ÇETESİ SORUŞTURMASINDA 248 YIL HAPİS İSTEMİ
Kaynak: İHA

3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Osmaniye'de gasp çetesi çökertildi - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
20:54 İmzalanan üçlü muhtıra sonrası Terör örgütü yandaşları İsveç'te sokaklara çıktı
20:21 Ankara'da cani adam, ilk önce boşanma aşamasındaki eşini daha sonra da kendini vurdu
20:17 2 sarı kart gören Başpehlivan Şaban Yılmaz diskalifiye oldu! Sinirlerine hakim olamayarak hakem kulisine tırmandı
20:09 21 yaşındaki genç kıza kaldırımda yürüdüğü esnada araba çarptı! Yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı
19:50 Adı yanlış okunan AK Parti Ankara İl Başkanı salonu terk etti
19:39 Binali Yıldırım'ı Bursa'ya taşıyan helikopter acil iniş yaptı
19:38 Cenk Tosun'un transferini Siyah-beyazlı kulüp sosyal medya hesabından duyurdu: Yuvana hoş geldin Tosun Paşa
18:26 Kurban Bayramı'nda köprü ve otoyollar ücretsiz hizmet verecek
18:22 Fenerbahçe'de Mert Hakan Yandaş sakatlık yaşadığı için kamptan ayrıldı
17:48 Son iki senenin başpehlivanı Ali Gürbüz, ebedi altın kemere veda etti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.07.2022 12:24:34. #1.12#
SON DAKİKA: Osmaniye'de gasp çetesi çökertildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement