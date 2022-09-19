OSMANİYE'DE GAZİLER GÜNÜ TÖRENLE KUTLANDI - Son Dakika
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OSMANİYE'DE GAZİLER GÜNÜ TÖRENLE KUTLANDI

19.09.2022 13:06

OSMANİYE'de 19 Eylül Gaziler Günü, törenle kutlandı.

OSMANİYE'de 19 Eylül Gaziler Günü, törenle kutlandı. Devlet Bahçeli Meydanı Atatürk Anıtı önündeki programa, Vali Erdinç Yılmaz, Milletvekili Mücahit Durmuşoğlu, Belediye Başkanı Kadir Kara, daire amirleri ve kurum müdürleri, sivil toplum kuruluşları temsilcileri ile gaziler katıldı. Atatürk Anıtı'na çelenk sunulan törende saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.

Türkiye Muharip Gaziler Derneği Şube Başkanı Ali Kurt, günün anlam ve önemini belirten konuşmasında, 19 Eylül Gaziler Günü'nün, bedeli canla ve kanla ödenmiş bu toprakların vatan olmasında ve devletin bekası uğrunda canlarını adayanların gurur ve şerefle hatırlandığı ve anıldığı bir gün olduğunu söyledi. Programın devamında Vali Erdinç Yılmaz şeref defterini imzaladı. Vali Yılmaz, 'Türk'ün kahramanlık ve cesaretinin taçlandığı 22 gün 22 gece amansız bir mücadele sonucu Sakarya Meydan Muharebesi'nin kazanılmasının ardından, Türkiye Büyük Millet Meclisince Başkomutan Mustafa Kemal Atatürk'e 'Mareşallik' rütbesi ve 'Gazilik' unvanı tevdi edilmiştir. Bu anlamlı günü 19 Eylül Gaziler Günü olarak kutlamanın gururunu yaşıyoruz. Kahraman gazilerimiz; Biliyoruz ki omzunuzda gururla taşıdığınız şanlı madalyalar, şu an basmakta olduğumuz bu toprakların her bir karışı uğruna verdiğiniz kahramanlığın sembolleridir. Bugün huzur içinde yaşıyor, geleceğe umut ve güvenle bakıyorsak sizler sayesindedir diye konuştu. Tören alanındaki programın ardından, Türkiye Muharip Gaziler Derneği Osmaniye Şubesi, Osmaniye Şehit Polis Aileleri ve Gazileri Yardımlaşma Derneği ve Türkiye Harp Malulü Gaziler, Şehit, Dul ve Yetimleri Derneği Osmaniye Şubesi ziyaret edildi. Vali Yılmaz ve protokol üyeleri tarafından, Osmaniye belediyesi tarafından hazırlanan hediye paketleri dernek üyelerine takdim edildi. (DHA)

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Tosya'da çeltik hasadı başladı Tosya'da çeltik hasadı başladı Gaziler Günü Dolayısı ile Kartal'da Atatürk Anıtı'na Çelenk Sunuldu Gaziler Günü Dolayısı ile Kartal'da Atatürk Anıtı'na Çelenk Sunuldu Gaziler Günü dolayısı ile Kartal'da Atatürk Anıtı'na çelenk bırakıldı Gaziler Günü dolayısı ile Kartal'da Atatürk Anıtı'na çelenk bırakıldı
Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel OSMANİYE'DE GAZİLER GÜNÜ TÖRENLE KUTLANDI - Son Dakika

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SON DAKİKA: OSMANİYE'DE GAZİLER GÜNÜ TÖRENLE KUTLANDI - Son Dakika
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