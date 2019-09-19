Osmaniye'de gaziler onuruna yemek

Osmaniye Valiliği tarafından gaziler onuruna yemek programı düzenlendi.



Polisevinde düzenlenen yemekte konuşan Osmaniye Milletvekili İsmail Kaya, "Bugün şehitlik niyetiyle giriştiği mücadeleden gazilik onuruyla çıkan kahramanların şan ve şeref günüdür. Göğüslerini vatanlarının selameti için siper etmiş olan şehit ve gazilerimiz milletimizin nezdinde en muteber mertebeye erişmişlerdir. Bugün aynı inanç ve kararlılıkla vatanımıza sahip çıkarken bizim de en büyük arzumuz, şehit ve gazilerimizin emanetini muhafaza etmek, ay yıldızlı bayrağımızı bu topraklar üzerinde ilelebet özgürce dalgalandırmak ve aziz milletimizle dayanışma içinde bu emaneti çok daha yükseklere taşımaktır" dedi.



Vali Ömer Faruk Coşkun ise tarih boyunca, Türk milletinin aziz evlatlarının, şehitlik ve gazilik makamlarına nail olabilmek için gözünü kırpmadan hayatını ortaya koymaktan çekinmediğini, yazdığı kahramanlık destanlarıyla bunu defalarca ispatladığını ifade etti. Vali Coşkun, "Bizler, aziz şehitlerimiz ve siz gazilerimiz sayesinde tarih sahnesinde millet olarak varlığımızı sürdürüyor ve bu vatan toprakları üzerinde sizlerden aldığımız güç ve ilhamla büyük ve güçlü Türkiye'yi imar ediyor, devletimizin imkanları dahilinde şehit ailelerimiz ve siz gazilerimiz için her zaman en iyisini yapmak için gayret gösteriyoruz" diye konuştu.



Açılış konuşmalarının ardından Müftü Bestami Aksu Kuran Kursu Yöneticisi Hasan Akın tarafından Kur'an-ı Kerim okundu. Program İl Müftüsü Ali Rıza Tahiroğlu'nun yaptığı dua ile son buldu. - OSMANİYE