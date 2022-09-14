Osmaniye 'de gece saatlerinde çakan şimşekler geceyi aydınlatırken, yağmur bulutlarının şehrin üzerine gelişi ve yağan yağmur, time lapse ile görüntülendi.

Kaynak: AA

Osmaniye, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Osmaniye'de şimşekli ve yağmurlu gece - Son Dakika

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