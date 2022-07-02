Osmaniye'de geçici barınma merkezinden kaçan 35 yabancıdan 24'ü yakalandı - Son Dakika
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Osmaniye'de geçici barınma merkezinden kaçan 35 yabancıdan 24'ü yakalandı

02.07.2022 00:12
Osmaniye'de geçici barınma merkezinden kaçan 35 yabancıdan 24'ü yakalandı

Osmaniye Valiliği, kentteki geçici barınma merkezinden kaçan 35 yabancı uyrukludan 24'ünün yakalandığını, diğerlerini bulmak için çalışmaların devam ettiğini bildirdi.

Osmaniye Valiliği, kentteki geçici barınma merkezinden kaçan 35 yabancı uyrukludan 24'ünün yakalandığını, diğerlerini bulmak için çalışmaların devam ettiğini bildirdi.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, haziran itibarıyla ülkede yeni geçici koruma başvurularının gerekli tahkikat ve mülakatlarının yapılarak geçici barınma merkezlerine alınması uygulamasının başlatıldığı belirtildi.

Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Cevdetiye Geçici Barınma Merkezi'nde bulunan bir grup yabancı, saat 22.00 sıralarında firar girişiminde bulunmuş, geçici barınma merkezi özel güvenliği ve jandarma tarafından gerekli müdahalede bulunularak durum kontrol altına alınmıştır. Olayın ilk anında 35 yabancı tellerden atlayarak merkezden firar etmiş olup, İl Jandarma Komutanlığı tarafından civarda yapılan çalışmalar sonucu ilk etapta kamptan firar eden 24 şahıs yakalanmış, geri kalan şahısların yakalanmasına yönelik çalışmalara devam edilmektedir. Geçici barınma merkezinde halihazırda herhangi olumsuz bir durum söz konusu değildir."

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Kaynak: AA

Jandarma, Osmaniye, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Osmaniye'de geçici barınma merkezinden kaçan 35 yabancıdan 24'ü yakalandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Osmaniye'de geçici barınma merkezinden kaçan 35 yabancıdan 24'ü yakalandı - Son Dakika
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