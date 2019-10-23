Son Dakika Haberleri: Osmaniye'de Geleneksel 5. Öğrenme Şenlikleri düzenlendi
Son Dakika Güncel Osmaniye'de Geleneksel 5. Öğrenme Şenlikleri düzenlendi

Osmaniye'de Geleneksel 5. Öğrenme Şenlikleri düzenlendi

31 dakika önce

Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde Milli Eğitim Bakanlığı Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü tarafından 5. Geleneksel Öğrenme Şenlikleri düzenlendi.

Osmaniye'de Geleneksel 5. Öğrenme Şenlikleri düzenlendi, System.String[]

Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde Milli Eğitim Bakanlığı Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü tarafından 5. Geleneksel Öğrenme Şenlikleri düzenlendi.

Kadirli Kültür Sanat Merkezinde yapılan etkinlikte, Kadirli ve Sumbas ilçelerinin halk eğitim merkezlerinde açılan kurslardaki ürünler sergilendi.

Halk oyunları gösterisiyle başlayan şenlikte hazırlanan stantlarda öğrenciler tarafından hazırlanan ebru, boyama ve kilim dokuma sanatı ürünleri, TÜBİTAK projeleri, geleneksel çocuk oyunları, şeker ve tansiyon ölçümleri ile kamu kurum ve kuruluşları tarafından çeşitli tanıtımlar yapıldı.

İlçe Halk Eğitim Merkezi Müdürü Tahir Tarhan, açılışta yaptığı konuşmada, farklı öğrenim ve yaş seviyesindeki bireylerin istihdam edilebilirliklerini arttırmak ve sosyo-kültürel gelişimlerini sağlamak amacıyla çeşitli hizmetler verdiklerini anlattı.


Şenliklere katkı ve desteği bulunanlara teşekkür eden Tarhan, "Her yaştan insanların bilgi, beceri ve yeterliliklerini geliştirmek, öğrenme erişimlerini arttırmak hedefiyle planlanan güzel bir şenlik düzenledik. Katılan kurumlar, kendi kurumlarıyla ilgili tanıtıcı bilgileri paylaştı." diye konuştu.

Konuşmaların ardından Kadirli Kaymakamı Ahmet Arık, Kadirli Belediye Başkanı Ömer Tarhan, ile diğer protokol üyeleri, açılan stantları gezerek bilgi aldı.

milli eğitim bakanlığı, Osmaniye, Kadirli, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 23.10.2019 04:36 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Bıçaklı saldırıda ölen genç milli futbolcu İsmail Mert son yolculuğuna uğurlandı
Terörden arındırılan Rasulayn'da, terör örgütünü YPG/PKK'nın kullandığı merkezler görüntülendi YPG'ye verilen süre başlarken Rus savaş uçakları, İdlib'in güneyini vurdu İtalyan vekilden küstah hareket! Türk parlamenterlerin dağıttığı çikolatayı fırlattı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.10.2019 17:07:58. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Osmaniye'de Geleneksel 5. Öğrenme Şenlikleri düzenlendi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]