Osmaniye'de geleneksel sokak iftarı - Son Dakika
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Osmaniye'de geleneksel sokak iftarı

26.04.2022 20:38

Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde geleneksel hale gelen sokak iftarında yaklaşık 15 bin kişi aynı anda iftar açtı.

Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde geleneksel hale gelen sokak iftarında yaklaşık 15 bin kişi aynı anda iftar açtı.

Kadirli Belediyesi tarafından Andırın Caddesi'nde düzenlenen 9'ncu sokak iftarında vatandaşlar iftarda buluştu.

Belediye Başkanı Ömer Tarhan, yaptığı konuşmada, birlik, beraberlik ve dayanışmanın en güzel örneğini görmenin mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.

Salgın nedeniyle 2 yıldır sokak iftarı yapamadıklarını belirten Tarhan, "Kadirli'de bugün 9'ncu geleneksel iftarı gerçekleştiriyoruz.

Bugün burada ramazanın manevi duygusunu, paylaşmanın ve dayanışmanın birlik ve beraberliğin en güzel örneğini yaşıyoruz." diye konuştu.

Dualar okunup ilahilerin seslendirildiği iftarda, Hacivat Karagöz ve palyaço gösterileri de sahnelendi.

Osmaniye'de geleneksel sokak iftarı
Osmaniye'de geleneksel sokak iftarı
Osmaniye'de geleneksel sokak iftarı
Osmaniye'de geleneksel sokak iftarı
Osmaniye'de geleneksel sokak iftarı

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Kaynak: AA

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