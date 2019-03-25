Son Dakika Haberleri: Osmaniye'de Genç Bilaller Güzel Ezan Okuma Yarışması Bölge Finali

Osmaniye'de Genç Bilaller Güzel Ezan Okuma Yarışması Bölge Finali

1 saat önce

OSMANİYE (AA) – Genç Bilaller Güzel Ezan Okuma yarışması bölge finali Osmaniye'de yapıldı.

Osmaniye'de Genç Bilaller Güzel Ezan Okuma Yarışması Bölge Finali, System.String[]
OSMANİYE (AA) – Genç Bilaller Güzel Ezan Okuma yarışması bölge finali Osmaniye'de yapıldı.


Ünal Camisinde düzenlenen yarışmaya 8 ilden İmam Hatip Ortaokulu ve Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencileri katıldı.

Yarışma sonunda imam hatip ortaokulları arasında birinci Kayseri Melikgazi Medine İmam Hatip Ortaokulu Öğrencisi Eren Bulut olurken, ikinci Mersin Tarsus Şehit Ömer Halisdemir İmam Hatip Ortaokulu öğrencisi Kemal Can Kalkan, üçüncü ise Adana Mehmet Zahid Kotku İmam Hatip Ortaokulu Öğrencisi Abdurrahman Atri oldu.


Anadolu İmam Hatip Liseleri arasında ise birinci Kayseri Anadolu İmam Hatip Lisesi Öğrencisi Recep Şahin, ikinci Adana Anadolu İmam Hatip Lisesi Öğrencisi Erol Kaptı, üçüncü Aksaray Ortaköy Anadolu İmam Hatip Lisesi Öğrencisi Muhammet Emin Güçlü oldu.


İl Milli Eğitim Müdürü Aydın Albak, yarışmada dereceye giren öğrencilere ödül verdi. Dereceye giren öğrencilerin Türkiye finalinde yarışmaya hak kazandığı bildirildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 25.03.2019 02:33 Kaynak: AA

Osmaniye, Güncel
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