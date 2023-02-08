Osmaniye'de genç doktorun tabutuna gelinlik konuldu - Son Dakika
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Osmaniye'de genç doktorun tabutuna gelinlik konuldu

08.02.2023 14:49
Osmaniye'de genç doktorun tabutuna gelinlik konuldu

Osmaniye'de enkaz altında kalarak hayatını kaybeden Dil ve Konuşma Terapisti (Dkt) 26 yaşındaki Hilal Sevimli ve ailesinin 5 ferdi, yakınlarının gözyaşları arasında son yolculuklarına uğurlandı.

Osmaniye'de enkaz altında kalarak hayatını kaybeden Dil ve Konuşma Terapisti (Dkt) 26 yaşındaki Hilal Sevimli ve ailesinin 5 ferdi, yakınlarının gözyaşları arasında son yolculuklarına uğurlandı.

Kahramanmaraş merkezli 7.7 büyüklüğündeki depremde, Osmaniye'de enkaz altında kalan Sevimli Ailesi'nin 6 ferdinin hayatını kaybetmesi yürek dağladı. İstasyon Caddesi Bilgi Apartmanı enkazından çıkarılan 6 kişilik aile için cenaze töreni düzenlendi. Gelinlik giymesi beklenirken depremde hayatını kaybeden 26 yaşındaki Dil ve Konuşma Terapisti Hilal Sevimli ve ailesinin kaybı, yakınlarını gözyaşlarına boğdu. Genç doktorun tabutunun üzerine gelinlik konuldu. Baba Murat Sevimli, anne Fadime, çocukları Hilal, Yaren, Ceren ve Fatih, kılınan cenaze namazının ardından gözyaşları arasında toprağa verildi. - OSMANİYE

Kaynak: İHA
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Kahramanmaraş, Osmaniye, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Osmaniye'de genç doktorun tabutuna gelinlik konuldu - Son Dakika

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