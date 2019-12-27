Osmaniye'de gençler dart il birinciliği müsabakaları yapıldı - Son Dakika
Son Dakika Spor Osmaniye'de gençler dart il birinciliği müsabakaları yapıldı - Son Dakika Spor

Osmaniye'de gençler dart il birinciliği müsabakaları yapıldı

6 saat önce

Osmaniye'de okul sporları kapsamında gençler dart il birinciliği yarışmaları yapıldı.

Osmaniye'de gençler dart il birinciliği müsabakaları yapıldı, System.String[]

Osmaniye'de okul sporları kapsamında gençler dart il birinciliği yarışmaları yapıldı.


Tosyalı Spor Salonunda düzenlenen yarışmalarda 64 okul takımı 256 sporcuyla yarıştı.

Müsabakalar sonucunda kızlarda birinci Gülten Ali Ziyan Anadolu Lisesi, ikinci Osmaniye Anadolu Lisesi, üçüncü TOBB Osmaniye Fen Lisesi oldu.

Erkeklerde Gülten Ali Ziyan Anadolu Lisesi, Düziçi Gelişim Koleji, Şehit Mehmet Karacatilki Anadolu İmam Hatip Lisesi ilk üç sırayı paylaştı.

Karşılaşmalarda derece elde eden okullara kupa, sporculara da madalya verildi.

Anadolu Lisesi, Osmaniye, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 27.12.2019 11:12 Kaynak: AA
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