Son Dakika Haberleri: Osmaniye'de Gençler Kuşlar İçin Yemlik Üretiyor

Osmaniye'de Gençler Kuşlar İçin Yemlik Üretiyor

57 dakika önce

Osmaniye Gençlik Merkezinin üyeleri, doğada çözülebilen portakal kabuğu, tuvalet kağıdı rulosu gibi ürünlerden kuşlar için yemlikler hazırlıyor.

Osmaniye Gençlik Merkezinin üyeleri, doğada çözülebilen portakal kabuğu, tuvalet kağıdı rulosu gibi ürünlerden kuşlar için yemlikler hazırlıyor.

Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğüne bağı Gençlik Merkezi'ne üye çocuklar ve gençler, evlerinden getirdikleri portakal, elma kabuğu ile tuvalet kağıdı rulosu ve kağıt yumurta kutularını kuş yemliği yaparak tekrar değerlendiriyor.

Öğrenciler, son olarak hazırladıkları yemlikleri, ormanlık alanlara giderek ağaçların dallarına asıyor.

Gençlik merkezinde organik tarım kursu veren ziraat mühendisi Emine Duran, yaptığı açıklamada, merkeze gelen öğrencilerle böyle güzel bir etkinliği yapmanın mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.

Soğuk havalarda yabani kuşların yem bulmakta zorlandığını belirten Duran, "Biz de kuşlar için yemlikler hazırladık ve bunları doğaya bırakıyoruz. Kullandığımız bütün ürünler doğal. Kuş yemlikleri yaparken doğada çözünebilen ve herhangi bir zararı olmayan ürünleri tercih ettik." diye konuştu.

Öğrencilerden Bedriye Naz Küpeli de kuş yemlikleri yapmanın çok zevkli olduğunu ifade etti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 19.02.2019 06:58 Kaynak: AA

Osmaniye, Güncel
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